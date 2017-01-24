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«Грузинское государство никогда не пойдет против интересов своих граждан» - Сергеенко
24.01.2017 16:39
«Грузинское государство никогда не пойдет против интересов своих граждан и сделает все для того, чтобы права каждого из них и безопасность были защищены».
Об этом, как сообщает «ФронтНьюс», заявил министр здравоохранения Грузии, комментируя информацию о задержании в Украине по запросу России грузинского офицера Георгия Церцвазе.
По словам Давида Сергеенко, грузинская сторона уже давно подключилась к выяснению обстоятельств дела Георгия Церцвадзе.
«Уверяю вас, что работа в этом направлении началась гораздо раньше и интенсивная коммуникация со всеми сторонами, которые могут быть подключены к этому для того, чтобы защитить права и безопасность этого человека. Эта работа продолжаются и сейчас, в эти минуты», -сказал министр.
Напомним, что экс-бойца полка "Азов", гражданина Грузии Георгия Церцвадзе задержали 15 января в аэропорту Жуляны, он находится в международном розыске Интерпола. В России его обвиняют в умышленном убийстве и покушении на убийство, якобы совершенных в 2003 году в Сочи.
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