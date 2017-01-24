Усупашвили одобряет упразднение президентских выборов с 2019 года

24.01.2017 16:44 Бывший председатель парламента Грузии и бывший лидер "Республиканской партии" Давид Усупашвили заявил, что одобряет правило непрямого выбора президента (президента назначает парламент), но это изменение должно заработать с 2019 года.



Как заявил Давид Усупашвили в интервью телеканалу "Имеди", в прошлом году часть из депутатов коалиции требовала упразднить президентские выборы в ускоренном порядке, а часть заявляла, что следовало внести эту поправку в Конституцию к следующим президентским выборам:



"Стало возможно достичь консенсуса именно в этом. Это и сегодня весьма важно. Я был бы сторонником того, чтобы записать в Конституции Грузии о непрямом правиле выбора президента, только чтобы эта поправка заработала с 2019 года, то есть после того, как еще раз изберем президента в прямом порядке, и пойдем вперед. Я думаю что мы, персонально я, который не имею никакого влияния на процесс с точки зрения голоса, и люди, у которых есть влияние в комиссии, парламенте, правительстве, и в другом месте, мы должны сделать шаги друг к другу. Модель того рода, о котором я говорю, может оказаться предметом договоренности между многими политическими силами, многими лидерами. Это даст нам преодолеть нежелательные волнения на эту тему, и поможет углубиться на другие темы"- заявил Усупашвили в эфире "Имеди".



По словам бывшего председателя парламента, по политической идеологии и мировоззрению он с 1993 года считает, что президента должен избирать парламент, и эта его позиция не связана с личностной несовместимостью с Маргвелашвили, Саакашвили, или Шеварднадзе.



Председатель фракции "Грузинская мечта" Гия Вольски через два дня после парламентских выборов 2016 года заявил, что в Грузии следует усилить парламентское правление, что выражается в том, что президента назначит парламент, после чего активно начались рассмотрения по этому вопросу в общественно-политических кругах.



По действующему законодательству, президент в Грузии избирается путем всеобщих выборов, но его полномочие резко ослабло после парламентских выборов 2012 года, когда Грузия перешла из президентского на модель полу-парламентского устройства.



Об усилении парламентского управления говорил также бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. По его словам, всенародно не должны избирать президента, у которого "такие ограниченные права", поскольку по форме управления Грузия является полу-парламентской республикой. По заявлению Иванишвили, в коалиции "Грузинская мечта" все договорились о том, что президента должен избирать парламент.

















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