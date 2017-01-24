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Йоханнес Хан: Грузия заслужила либерализацию визового режима


24.01.2017   17:17
Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан надеется, что ЕС примет решение об отмене виз для Грузии на следующей неделе.

"Надеюсь, что на следующей неделе у нас будет реальная либерализация визового режима с Грузией, которую эта страна заслужила", — заявил еврокомиссар, выступая с трибуны ПАСЕ.

Йоханнес Хан отметил, что Грузия "активно выступала и работала ради этого". "Выполнены все обязательства, которые она взяла на себя с 2015 года", — добавил он.

Еврокомиссар выразил уверенность в том, что после либерализации визового режима Грузия "станет еще ближе к Европе".

Европейский парламент (ЕП) проголосует по вопросу отмены визового режима с Грузией на пленарной сессии, которая состоится 2 февраля в Страсбурге.

12 января комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) проголосовал за изменения регуляций в связи с отменой визового режима с Грузией. Окончательную редакцию изменения регуляций 13 декабря 2016 года согласовали представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.






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