|
Йоханнес Хан: Грузия заслужила либерализацию визового режима
24.01.2017 17:17
Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан надеется, что ЕС примет решение об отмене виз для Грузии на следующей неделе.
"Надеюсь, что на следующей неделе у нас будет реальная либерализация визового режима с Грузией, которую эта страна заслужила", — заявил еврокомиссар, выступая с трибуны ПАСЕ.
Йоханнес Хан отметил, что Грузия "активно выступала и работала ради этого". "Выполнены все обязательства, которые она взяла на себя с 2015 года", — добавил он.
Еврокомиссар выразил уверенность в том, что после либерализации визового режима Грузия "станет еще ближе к Европе".
Европейский парламент (ЕП) проголосует по вопросу отмены визового режима с Грузией на пленарной сессии, которая состоится 2 февраля в Страсбурге.
12 января комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) проголосовал за изменения регуляций в связи с отменой визового режима с Грузией. Окончательную редакцию изменения регуляций 13 декабря 2016 года согласовали представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна