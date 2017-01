Ян Келли сохранит пост посла США в Грузии

24.01.2017 17:54 Планы новоизбранного президента США Дональда Трампа, касающиеся увольнения «политических» послов, не имеют отношения к руководителю дипломатической миссии Соединенных Штатов в Грузии. Об этом корр.Новости-Грузия сообщили в посольстве США в Грузии.



«Посол США в Грузии Ян Келли – карьерный дипломат и поэтому это его не касается», – отметили в посольстве.



Ян Келли возглавляет дипломатическую миссию США в Грузии с 2015 года.



По информации газеты The New York Times, переходная команда президента Дональда Трампа издала приказ о том, что «политические» послы США должны покинуть свои посты ко дню инаугурации нового главы государства.



Как заявил представитель переходной команды Трампа, назначенные Обамой послы покинут вместе с ним свои посты так же, как и тысячи политических деятелей в Белом доме и федеральных ведомствах.

«Политические» послы практически всегда оставляют свои посты по окончании мандата назначившего их президента. Также существуют профессиональные дипломаты, которые, несмотря на смену правительства, продолжают исполнять свои функции в странах пребывания, отмечает The New York Times.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ