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Ян Келли сохранит пост посла США в Грузии


24.01.2017   17:54
Планы новоизбранного президента США Дональда Трампа, касающиеся увольнения «политических» послов, не имеют отношения к руководителю дипломатической миссии Соединенных Штатов в Грузии. Об этом корр.Новости-Грузия сообщили в посольстве США в Грузии.

«Посол США в Грузии Ян Келли – карьерный дипломат и поэтому это его не касается», – отметили в посольстве.

Ян Келли возглавляет дипломатическую миссию США в Грузии с 2015 года.

По информации газеты The New York Times, переходная команда президента Дональда Трампа издала приказ о том, что «политические» послы США должны покинуть свои посты ко дню инаугурации нового главы государства.

Как заявил представитель переходной команды Трампа, назначенные Обамой послы покинут вместе с ним свои посты так же, как и тысячи политических деятелей в Белом доме и федеральных ведомствах.
«Политические» послы практически всегда оставляют свои посты по окончании мандата назначившего их президента. Также существуют профессиональные дипломаты, которые, несмотря на смену правительства, продолжают исполнять свои функции в странах пребывания, отмечает The New York Times.








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