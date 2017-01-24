Прокуратура Грузии считает «нецелесообразным» выдачу Церцвадзе России

24.01.2017 18:01 Главная прокуратура Грузии заверила украинскую прокуратуру в нецелесообразности передачи России бывшего бойца спецназа МВД Грузии Георгия Церцвадзе, задержанного в Киеве по запросу РФ.



Церцвадзе, разыскиваемого Интерполом, арестовали 15 января в Киевском аэропорту "Жуляны" по запросу России. Он обвиняется в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в городе Сочи. Суд Киева уже отправил его в заключение на 40 дней. Рассматривается вопрос его передачи России.



"Прокуратура Грузии предоставила украинским коллегам всю соответствующую информацию о Г. Церцвадзе и разъяснение о нецелесообразности его передачи стороне – инициатору розыска (РФ — ред.), что передачей гражданина Грузии российской стороне будут нарушены основные права Георгия Церцвадзе", — говорится в заявлении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



Прокуратуры Украины и Грузии также договорились о продолжении активного сотрудничества по указанному вопросу и в будущем, отмечено в заявлении.



Адвокат Церцвадзе Ксения Проконова обжаловала его арест на 40 дней. Апелляционный суд рассмотрит вопрос 26 января.



"Спутник-Грузия"











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