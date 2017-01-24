Фракция «Патриоты Грузии» требует ввести мораторий на приобретение иностранцами земли в Грузии

24.01.2017 18:47 Вице-спикер парламента, лидер фракции "Патриоты Грузии" Ирма Инашвили планирует обратиться к Государственной конституционной комиссии с требованием внести поправки в основной закон страны и запретить продажу земли иностранцам.



По мнению политика, земля в Грузии может быть собственностью только ее граждан.



Как сообщает "ФронтНьюс", об этом Ирма Инашвили заявила на встрече с журналистами.



"Грузинские земли должны защитить мы. Это-главная обязанность государства и поправки в Конституцию, предлагаемые нами, заключаются именно в этом. Мы однозначно требуем запрета продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам и лицам без гражданства Грузии. Приобретение земли по такой схеме запрещено во многих странах мира", — сказала Инашвили.



По словам лидера «Патриотов Грузии», она может привести множество фактов, когда иностранные граждане покупали участки земли в Грузии, но не осуществляли инвестиции и не трудоустраивали грузинских граждан.















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