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Фракция «Патриоты Грузии» требует ввести мораторий на приобретение иностранцами земли в Грузии


24.01.2017   18:47
Вице-спикер парламента, лидер фракции "Патриоты Грузии" Ирма Инашвили планирует обратиться к Государственной конституционной комиссии с требованием внести поправки в основной закон страны и запретить продажу земли иностранцам.

По мнению политика, земля в Грузии может быть собственностью только ее граждан.

Как сообщает "ФронтНьюс", об этом Ирма Инашвили заявила на встрече с журналистами.

"Грузинские земли должны защитить мы. Это-главная обязанность государства и поправки в Конституцию, предлагаемые нами, заключаются именно в этом. Мы однозначно требуем запрета продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам и лицам без гражданства Грузии. Приобретение земли по такой схеме запрещено во многих странах мира", — сказала Инашвили.

По словам лидера «Патриотов Грузии», она может привести множество фактов, когда иностранные граждане покупали участки земли в Грузии, но не осуществляли инвестиции и не трудоустраивали грузинских граждан.






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