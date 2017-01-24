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Страсбургский суд не утвердил грузинских судей


24.01.2017   20:21
В Совете Европы завершилось заседание комитета по отбору судей Страсбурга, все три кандидатуры судей, представленных грузинской стороной, провалились. Совет Европы вернул назад список кандидатов, следовательно, для отбора судей в Грузии придется провести новый конкурс.

Данную информацию агентству "Ньюпост" передал лидер партии "Европейские демократы" Паата Давитая, который в настоящее время вместе с членами движения "Новое единство для Грузии" находится в Страсбурге, и проводит там встречи.

"В Совете Европы закончилось заседание комитета по отбору страсбургских судей, и было принято беспрецедентное решение. Я не раз предупреждал грузинскую сторону, что будет создана очень тяжелая ситуация в связи с кандидатами судей, кандидатуры все трех судей заблокировали, и отправили назад.

Грузия должна провести новый конкурс отбора судей, это постыдное событие для нашей страны, такого прецедента Совет Европы не помнит. Это постыдно, потому как я не раз заявлял, что эти кандидаты не должны быть представлены, комитет Совета Европы поручил грузинской стороне представить новые кандидатуры.

Исходя из этого, следует назначить новый конкурс, и надо избрать новых кандидатов. Представленные кандидатуры не приняли, поскольку они не удовлетворяют квалификацию судей Совета Европы"- заявил Паата Давитая.

Давитая говорит об ответственности министра юстиции:

"Интересно, кто за это ответит, ответят ли члены того комитета, который отобрал этих кандидатов, ответят ли за это Министерство юстиции и сама министр"- добавил Паата Давитая.







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