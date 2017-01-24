Большинство замечаний президента прямо разделяют позицию Венецианской комиссии - Анна Долидзе

24.01.2017 21:15 Большинство замечаний президента прямо разделяют позицию Венецианской комиссии, поэтому это не может быть для кого-то неожиданным, - заявила «IPN» парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе, комментируя наложение вето президентом Грузии на законопроект, связанный с третей волной судебной реформы и его мотивированные замечания.



Как отметила Долидзе, законодательному органу были известны позиции президента по проблематичным вопросам. По ее же словам, большая часть мотивированных замечаний касается тех изменений, которые претерпел законопроект при третьем чтении.



«Очень много было разговоров в парламенте относительно этих позиций президента. Мы постоянно апеллировали по этим вопросам, в том числе в выступлении президента шла речь о порядке укомплектования Высшего совета юстиции. Какие-то темы, между прочим, были изменены при последнем чтении. К примеру, избирательность председателей суда была в законопроекте до последнего момента и, исходя из этого, не было необходимости и в высказывании замечания. В ходе последнего же слушания это было изменено, и поэтому возникла необходимость высказать замечание по этому вопросу. Венецианская комиссия думает, что председатели судей выборные», - заявила Анна Долидзе.



По ее же словам, одно из замечаний также касается вопроса упразднения испытательного срока, в связи с чем Долидзе отметила, что это содержали в себе и рекомендации Венецианской комиссии.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на законодательный пакет, связанный с судебной реформой, который был направлен ему парламентом.



По заявлению Георгия Маргвелашвили, этот пакет законов содержит нормы, которые противоречат принципам обеспечения беспристрастности суда и независимости индивидуального судьи.















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