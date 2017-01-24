Минздрав Грузии срежет неправильно запрошенные клиниками суммы из зарплат врачей

24.01.2017 21:32 Денежные суммы, неправильно запрошенные медицинскими учреждениями Грузии в рамках программы всеобщего здравоохранения, будут срезаться с зарплат работников клиник. Об этом заявил сегодня министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенго после заседания правительства во вторник.



Как разъяснил министр, было множество случаев, когда клиники неправильно запрашивали денежные суммы в рамках программы всеобщего страхования. Минздрав составлял соответствующий административный акт, однако в большинстве случаев вопрос решался в рамках судебного процесса, который зачастую длился около года.



«На протяжении долгого времени эти суммы были заморожены, что было серьезной проблемой… Сегодня мы приняли постановление, согласно которому, до решения суда министерству здравоохранения присвоено право вести так называемый учет неправильно запрошенных сумм, то есть высчитывать их из зарплат следующего месяца», — заявил Сергеенко.



Он отметил, что Минздрав выиграл более 95% судебных тяжб с клиниками по этому вопросу.

«Понятно, что части клиник это не понравится, так как есть клиники, которые фактически делают бесконечными эти судебные тяжбы. Этим постановлением у нас будет возможность осуществить эти изменения максимально эффективно, в первую очередь, с учетом интересов пациентов», — сказал Сергеенко.



Такой подход необходим и с точки зрения своевременного выполнения бюджетных параметров, добавил министр.



Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование), задействованная в 2013 году, предполагает бесплатное наблюдение у семейного врача и финансирование планового амбулаторного исследования. Также государство оплачивает 70% стоимости операций, 80% лечения онкологических заболеваний и роды. Помимо этого, государство финансирует лечение по 12 группам заболеваний.



"Новости-Грузия"











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