Ситуация вокруг Церцвадзе прояснится в его пользу в кратчайшее время - Талаквадзе

24.01.2017 22:39 Министерство внутренних дел и Главная прокуратура Грузии все сделали для того, чтобы безопасность и интересы Гии Церцвадзе были соблюдены, когда он находился в Грузии, и сейчас они делают все, чтобы и украинская сторона максимально соблюдала его интересы», - заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



Как отметил Талаквадзе, по имеющейся у него информации, в кротчайшее время ситуация вокруг Церцвадзе в Украине прояснится и он ожидает, что это произойдет в его пользу.



«Жаль, что часть оппозиции для зарабатывания политических очков, зачастую, чтобы защитить солдата несправедливо обращается с полицейскими, а чтобы защитить полицейского - не справедлива к прокурорам, которые хорошо делают свое дело. Примеров этого немало за последние годы. Тем более, когда Гия Церцвадзе в прошлом служил в спецназе МВД, а не в Вооруженных силах – хочу напомнить критикам, что полицейские не предают своих коллег!



По имеющейся у меня информации, в кротчайшее время ситуация вокруг Церцвадзе в Украине прояснится и я ожидаю, что это произойдет в его пользу», - заявляет Арчил Талаквадзе.















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