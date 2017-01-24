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Администрация правительства ответила на призывы президента EPP о политзаключенных


24.01.2017   23:54
Администрация правительства Грузии откликается на призыв президента Европейской народной партии к премьер-министру Администрация правительства Грузии откликается на сегодняшний призыв президента Европейской народной партии (ЕНП) Жозефа Доля к премьер-министру Грузии и делает пояснения.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министр и правительство Грузии уважает соображения европейских коллег и относится к ним со вниманием, однако, сегодня при демократической системе правосудие осуществляет суд, а не исполнительная власть и премьер-министр.

«Грузия является европейской, ассоциированной с Евросоюзом (ЕС) страной, которая успешно внедряет европейские стандарты. После 2012 года, особый прогресс Грузии в процессе осуществления европейских демократических реформ признан как ЕС, так и другими партнерами и международными организациями.
Грузия сумела превратиться в страну, основной ценностью которой является свобода человека.
При демократической системе преступники отвечают за совершенные ими преступления, в том числе за насильственные преступления, результат которых - посягательство на жизнь людей, пытки, попрание чести и достоинства.

Правительство Грузии не может вмешиваться в процесс освобождения от наказания лиц, привлеченных судом за такие преступления, только лишь из-за их политической принадлежности и не сможет служить укоренению синдрома безнаказанности, что также недопустимо в демократическом обществе.
Это – не ценности западного, демократического и правового государства.

Приверженность правительства Грузии этим ценностям не изменит ни одно политически мотивированное заявление», - заявляют в администрации грузинского правительства.

По информации «Европейской Грузии», президент Европейской народной партии (ЕНП) Жозеф Доль встретился с Давидом Баркадзе, Гиги Угулава, Гигой Бокерия и Гиги Церетели в Брюсселе.

«Сегодня я встретился с Давидом Бакрадзе, Гигой Бокерия, Гиги Церетели и Гиги Угулава. Они представили свой новый политический проект «Европейская Грузия» Рад, что повидался с бывшим мэром Тбилиси Гиги Угулава, который недавно был освобожден из 2,5-летнего заключения. Сожалею о других политзаключенных, которые содержатся под стражей в Грузии, и призываю премьер-министра Георгия Квирикашвили незамедлительно освободить их», - пишет президент ЕНП Жозеф Доль, чье заявление распространяет «Европейская Грузия».






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