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Долидзе сожалеет, что Грузия попала в список стран, чьи кандидатуры не отвечали стандартам Совета Европы
25.01.2017 10:41
Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе сожалеет, что Грузия попала в список стран, чьи кандидатуры не отвечали стандартам Совета Европы. Об этом она заявила на канале «Палитраньюс», комментируя тот факт, что представленные Грузией в Страсбург кандидатуры судей не были одобрены.
По ее словам, это означает, что отборочный конкурс нужно проводить с нуля. «Это очень печальная информация, что мы попали в список стран, чьи кандидатуры не отвечали стандартам Совета Европы и были полностью отвергнуты. Это означает, что эти стандарты - прозрачность, публичность, справедливость, отсутствие дискриминации - не были учтены в этом процессе. Это печально и должно наталкивать на размышления наши государственные институты.
Это означает, что нам придется потратить больше времени, больше ресурсов, больше времени конкретных лиц, чтобы провести этот конкурс с нуля. У этого есть свои репутационные расходы и для Грузии, как для страны. Исходя из нашей правовой культуры, уровня нашей науки и нашего государства мы можем и должны претендовать на то, чтобы наши кандидатуры воспринимались в Совете Европы с большим энтузиазмом», - заявила Анна Долидзе.
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