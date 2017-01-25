|
Мартин Шульц выдвинут на пост федерального канцлера Германии
25.01.2017 11:14
Экс-глава Европарламента Мартин Шульц будет кандидатом Социал-демократической партии Германии в федеральные канцлеры, - об этом заявил нынешний глава партии, министр экономики Германии Зигмар Габриэль.
«Рад, что президиум единогласно последовал нашему предложению», - сообщил Габриэль.
«Мартин Шульц тот человек, который может строить мосты, объединять людей. Я рад, что он берется за эту задачу. Убежден, что у него наилучшие шансы в качестве кандидата на пост канцлера», - отметил он.
По распространившейся информации, кандидатура Шульца будет утверждена президиумом партии в воскресенье.
Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября 2017 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна