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Мартин Шульц выдвинут на пост федерального канцлера Германии


25.01.2017   11:14
Экс-глава Европарламента Мартин Шульц будет кандидатом Социал-демократической партии Германии в федеральные канцлеры, - об этом заявил нынешний глава партии, министр экономики Германии Зигмар Габриэль.

«Рад, что президиум единогласно последовал нашему предложению», - сообщил Габриэль.

«Мартин Шульц тот человек, который может строить мосты, объединять людей. Я рад, что он берется за эту задачу. Убежден, что у него наилучшие шансы в качестве кандидата на пост канцлера», - отметил он.
По распространившейся информации, кандидатура Шульца будет утверждена президиумом партии в воскресенье.

Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября 2017 года.






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