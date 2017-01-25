Мартин Шульц выдвинут на пост федерального канцлера Германии

25.01.2017 11:14 Экс-глава Европарламента Мартин Шульц будет кандидатом Социал-демократической партии Германии в федеральные канцлеры, - об этом заявил нынешний глава партии, министр экономики Германии Зигмар Габриэль.



«Рад, что президиум единогласно последовал нашему предложению», - сообщил Габриэль.



«Мартин Шульц тот человек, который может строить мосты, объединять людей. Я рад, что он берется за эту задачу. Убежден, что у него наилучшие шансы в качестве кандидата на пост канцлера», - отметил он.

По распространившейся информации, кандидатура Шульца будет утверждена президиумом партии в воскресенье.



Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября 2017 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

