Парламент в 15-дневный срок рассмотрит замечания президента к ветированному законопроекту

25.01.2017 12:06 Парламент в 15-дневный срок рассмотрит законопроект, возвращенный президентом Грузии с мотивированными замечаниями.



Мотивированные замечания президента должны быть сформированы в виде законопроекта. Согласно регламенту, если парламент примет замечания президента, законопроект в 5-дневный срок передается президенту Грузии, который подписывает его окончательную редакцию и публикует закон в 7-дневный срок.

Если парламент не примет замечания президента, состоится голосование по его первоначальной редакции. Проект закона будет считаться принятым, если его поддержит более половины парламента.



Если президент Грузии не опубликует закон в установленный срок, его в течение 5 дней подписывает и публикует на веб-странице «Законодательного вестника» председатель парламента.



Как известно, президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на законодательный пакет, связанный с реформой судебной системы. Соответственно, парламенту страны направляются мотивированные замечания.















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