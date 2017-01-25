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Капанадзе: Все, кроме правительства понимают, что судейство Евы Гоциридзе - стыд


25.01.2017   12:19
По мнению члена "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, провал кандидатов в судьи, представленных из Грузии в Страсбург, плохо для престижа страны.

На своей странице Facebook Капанадзе пишет, что Грузии придется сначала пройти процедуры. Депутат надеется, что после прохождения процедур будет отобран гораздо более достойный кандидат.

"Страсбург провалил список кандидатов судей, представленных правительством "Грузинской мечты".

То есть, все, кроме правительства, понимают, что стыд, чтобы Ева Гоциридзе была судьей. А также все понимают, что соблюдение и прозрачность процедур является важным. Правительство в течение последних дней "упрашивало" дружественных стран поддержать Гоциридзе.

Плохо для престижа страны, что список провалился. Очень плохо. Но было бы гораздо хуже, если бы на этот раз Ева Гоциридзе утверждала в Страсбурге, что можно ограничить вещателю редакционную политику (дело "Рустави 2" доказывало именно это).

Сейчас Грузии придется сначала пройти все процедуры, и будем надеяться, что в этот раз выберут достойного кандидата"- пишет Капанадзе.







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