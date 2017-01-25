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Трамп построит стену на границе с Мексикой
25.01.2017 12:53
Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в микроблоге «Твиттер», что сегодня намерен предпринять ряд шагов в сфере национальной безопасности, среди которых «строительство стены на границе с Мексикой».
«Для национальной безопасности завтра будет большой день. Помимо всего прочего, мы построим стену», - написал Трамп.
По информации американских СМИ, Трамп собирается подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой. Об этом он говорил в ходе своей предвыборной кампании.
Кроме того, Reuters и Associated Press передают, что на этой неделе Трамп также даст распоряжение остановить выдачу американских виз гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет будет действовать до тех пор, пока власти США не разработают более жесткий механизм проверки беженцев.
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