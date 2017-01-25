Грузия в ожидании нового мирового порядка

25.01.2017 13:03 В 2017 году в мировой политике ожидаются большие перемены. В первую очередь это связано с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, после чего ведущие страны мира с неким опасением наблюдают за тем, что предпримет 45-й президент США - реализует ли он те внешнеполитические идеи, которые оглашал до выборов и станет ли политика США изоляционистской, пишет газета «Резонанси».



Политологи говорят о больших переменах и процессе нового передела мира. «Настало время больших перемен в США и во всем мире. Нас ждут очень интересные события», - заявил в беседе с «Резонанси» политолог Игорь Квеселава. «По закономерности, Трамп обязательно должен был победить в США. Мы видим, что либеральные идеи потерпели поражение, а национальные позиции стали выходить на первый план. Первые 100 дней Трампа во многом покажут, каким путем пойдет мир. Я думаю, мир пойдет в другом направлении, но принесет ли это победу Трампу и останется ли он до конца срока президентом, это другой вопрос», - отметил Квеселава, который считает президентство Трампа закономерностью, а популярность пророссийских сил в Европе - «большим недоразумением». «Выборы во Франции в любом случае будут недоразумением. Посмотрите, как укрепились позиции России в Молдове, это происходит во всей Европе. Главные кандидаты на пост президента Франции - Фийон и Ле Пен имеют хорошие отношение с Россией и Москва будет довольна победой любого из них. Кроме этого, выборы пройдут и в Германии, где должен решиться вопрос Меркель. Имеет большое значение то, кто придет к власти в странах старой Европы, какие отношения они будут иметь с Россией и США. Политический круг замыкается, мы станем свидетелями интересных событий. Наша задача - проводить серьезные, мудрые отношения с Россией, США и Европой. Мы должны победить благодаря дипломатии», - заявил Квеселава. По его словам, несмотря на изоляционистские желания Трампа, США не прекратят бороться за влияние в мире, очень скоро состоится встреча Трампа и Путина, после которой многое станет ясно.



Автор статьи не исключает, что США и Россия сядут за стол переговоров и начнут новый передел мира», - отметил Квеселава и добавил, что в ходе этих переговоров обязательно будут обсуждаться Сирия, Ирак, Афганистан и Украина. «Пойдет ли речь о Грузии, я не знаю. США потратили в Грузии миллиарды долларов, чтобы Грузия укрепилась в Закавказье. К сожалению, это нам не удалось. Поэтому США не очень доверяют Закавказью», - отметил Квеселава. По его словам, в мире сейчас нет политиков, Трамп тоже не является политиком, он пришел из бизнеса и будет вести дела иначе. По словам Квеселава, Трамп справедливо критикует ООН и НАТО. «Какие вопросы решила ООН в мировом масштабе? А ведь главным спонсором этой организации являются США. Нужно ли миру такое расширение НАТО, когда США тратят миллиарды долларов на усиленное вооружение Европы? Поэтому Трамп говорит, что за пределами страны не нужно тратить столько денег, лучше потратить их на повышение уровня жизни населения США», - считает Квеселава, но отмечает, что эти идеи Трампа столкнутся с большим противодействием из Конгресса и Сената.



По словам политолога Сосо Цискаришвили, когда новый президент США объявляет, что США отказываются от своей гегемонии, это указывает на то, что 2017 год не будет мирным и нас ждут катаклизмы. Он говорит, что Трамп неопытен в политике, поэтому начнет управлять государством по правилам бизнеса и ему потребуется много времени, чтобы пройти путь от бизнесмена до политика. По его словам, лозунг Трампа «Америка превыше всего» хорошо работал в предвыборный период, но насколько он сработает после выборов, пока сказать сложно, так как сверхдержава не сможет стать изоляционистской. «Политикой заниматься непросто. Трамп хочет построить стену между США и Мексикой, что вызывает негативную реакцию в Мексике. Если Трамп продолжит действовать в таком ключе, у негативно настроенных в отношении Трампа политиков и населения будет немало аргументов для того, чтобы президент чувствовал себя некомфортно. Нужно дождаться первой серьезной встречи Трампа с премьером Великобритании, которая не скрывает, что встреча может сопровождаться некими разногласиями», - заявил Цискаришвили и заключил, что осталось мало времени и мы скоро увидим, какие шаги предпримет новый президент США.















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