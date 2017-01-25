Советник главы МВД Украины категорически против выдачи России грузинского бойца

25.01.2017 13:14 Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что как гражданин Украины против того, чтобы гражданина Грузии Гию Церцвадзе, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, выдали российским властям. Об этом он написал в Facebook, сообщает издание «Гордон».



"Я категорически против возможной выдачи грузинского добровольца АТО, бойца "Грузинского легиона" Гии Церцвадзе представителям вражеской РФ! Считаю, что это недопустимо! Мы не имеем права разменивать своих боевых побратимов, которые вместе с нашими воинами-защитниками проливают кровь за Украину!" – подчеркнул он.



Советник главы МВД добавил, что подобные действия будут просто аморальными.



"При любых обстоятельствах этого делать нельзя! И вопрос лежит не только в государственнической позиции по отношению к тем людям, которые бок о бок с украинцами, с оружием в руках противостоят российско-террористической орде, но и в плоскости общих человеческих ценностей и адекватного восприятия ситуации. Путинская Россия – враг Украины! Точка", – подытожил он.



19 января адвокат Церцвадзе Ксения Проконова сообщила, что Соломенский районный суд Киева арестовал ее подзащитного на 40 суток – до получения от России запроса на его выдачу. Проконова отметила, что осуществляется политическое преследование гражданина Грузии со стороны России. Сведения о его причастности к убийству сфабрикованы, добавила юрист. В прокуратуре Украины заявили, что проверяют информацию об участии Церцвадзе в антитеррористической операции на востоке Украины и пообещали отказать России в его выдаче, если эта информация подтвердится. Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что если Церцвадзе выдадут, "Грузинский легион" в знак протеста покинет Украину.



"Грузинский легион" стал первым состоящим из иностранцев подразделением, вошедшим в состав Вооруженных сил Украины, а именно – 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".



Иностранцы и лица без гражданства получили легальную возможность служить по контракту в Вооруженных силах Украины после того, как 5 ноября 2015 года вступил в силу соответствующий закон.















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