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Новым послом Украины в Грузии станет Игорь Долгов


25.01.2017   15:39
Чрезвычайным и полномочным Послом Украины в Грузии станет Игорь Долгов. Информацию об этом корреспонденту «Фронт Ньюс »подтвердили в МИД Украины.

Дипломат приедет в Грузию в ближайшие дни.

Игоря Долгова можно назвать "тяжеловесом" дипломатии, поскольку его послужной список очень велик. Он с 2010 года занимал должность главы миссии Украины при НАТО, а затем заместителя министра обороны Украины, ответственного за евроинтеграцию. Еще ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел.






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