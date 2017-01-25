Новым послом Украины в Грузии станет Игорь Долгов

25.01.2017 15:39 Чрезвычайным и полномочным Послом Украины в Грузии станет Игорь Долгов. Информацию об этом корреспонденту «Фронт Ньюс »подтвердили в МИД Украины.



Дипломат приедет в Грузию в ближайшие дни.



Игоря Долгова можно назвать "тяжеловесом" дипломатии, поскольку его послужной список очень велик. Он с 2010 года занимал должность главы миссии Украины при НАТО, а затем заместителя министра обороны Украины, ответственного за евроинтеграцию. Еще ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

