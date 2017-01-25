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Парламент может учесть некоторые замечания президента к закону о судах - Куцнашвили
25.01.2017 15:40
"Замечания президента Грузии, как мне известно, касаются порядка избрания председателей в суде, то есть именно того, против чего я и выступал в свое время". Об этом на встрече с журналистами в пресс-клубе "Квира", заявил член парламентского меньшинства Захария Куцнашвили.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили использовал право вето и отправил в парламент замечания в связи с поправками в пакет законодательных изменений, связанных с реформированием судебной системы. По мнению Маргвелашвили, законодательный пакет содержит нормы, которые противоречат принципам обеспечения независимости беспристрастного суда и индивидуального судьи.
Как заявил Захарий Куцнашвили на брифинге, он согласен с замечаниями президента и судебная система не должна быть ветвью политической власти.
"Мы фактически исправили в первой редакции законопроекта ошибки, касающиеся состава Верховного суда. Я ознакомлюсь и с остальными замечаниями президента. Мы соберемся вместе и обсудим каждую рекомендацию. Я не могу говорить от имени всего парламента, но все же с большой долей вероятности мы учтем некоторые замечания главы государства. Хотя вполне возможно, что несколько из них не будут учтены",- сказал Куцнашвили.
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