Парламент может учесть некоторые замечания президента к закону о судах - Куцнашвили

25.01.2017 15:40 "Замечания президента Грузии, как мне известно, касаются порядка избрания председателей в суде, то есть именно того, против чего я и выступал в свое время". Об этом на встрече с журналистами в пресс-клубе "Квира", заявил член парламентского меньшинства Захария Куцнашвили.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили использовал право вето и отправил в парламент замечания в связи с поправками в пакет законодательных изменений, связанных с реформированием судебной системы. По мнению Маргвелашвили, законодательный пакет содержит нормы, которые противоречат принципам обеспечения независимости беспристрастного суда и индивидуального судьи.



Как заявил Захарий Куцнашвили на брифинге, он согласен с замечаниями президента и судебная система не должна быть ветвью политической власти.



"Мы фактически исправили в первой редакции законопроекта ошибки, касающиеся состава Верховного суда. Я ознакомлюсь и с остальными замечаниями президента. Мы соберемся вместе и обсудим каждую рекомендацию. Я не могу говорить от имени всего парламента, но все же с большой долей вероятности мы учтем некоторые замечания главы государства. Хотя вполне возможно, что несколько из них не будут учтены",- сказал Куцнашвили.















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