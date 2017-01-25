Квирикашвили: Грузия не передаст собственных граждан стране, которая разместила у нас военную баз

25.01.2017 16:31 Мы очень надеемся, что Георгий Церцвадзе не будет передан России, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, комментируя дело вице-полковника Гии Церцвадзе.



Глава правительства подчеркнул, что Грузия не передаст собственных граждан стране, которая разместила военную базу на нашей территории.



«Тут вопросов вообще быть не должно. Два дня наш главный прокурор Ираклий Шотадзе поддерживает ежеминутный контакт с генеральным прокурором Украины, и мы очень надеемся, что это дело решится так, что господин Церцвадзе не будет передан России», - заявил премьер-министр.















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