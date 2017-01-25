Фракция «республиканцев» обнародовала доходы должностных лиц мэрии Тбилиси

25.01.2017 17:16 Мэрия Тбилиси проводит оптимизацию расходов за счет сокращения зарплат рядовых сотрудников в то время как должностные лица продолжают получать надбавки и выплаты. Об этом заявила председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе.



Фракция «Республиканцев» в Тбилисском сакребуло (горсовета) провела исследование и обнародовала доходы начальников двух служб столичной мэрии.



Оппозиция затребовала из муниципалитета данные не только по официальной зарплате чиновников, но и по надбавкам, которые обычно не публикуются.



Как оказалось, ежемесячное жалованье директора агентства мониторинга за животными мэрии Тбилиси составляет более 4 700 лари (около 1800 долларов), а его заместителя — 3 800 лари (около 1400 долларов).



Ежемесячная зарплата с надбавкой начальника агентства детских садов составляет 4 600 лари (около 1700 долларов), а доход его заместителя также больше 3 000 лари (более 1100 долларов).



По словам Самнидзе, доход начальника агентства детских садов в 10 раз превышает зарплату воспитателя в детских садах – педагоги получают только 400-500 лари.



«Мэрия прикрывается процессом псевдооптимизации и сокращает зарплаты и премии только рядовым сотрудникам, а не директорам и их заместителям», — подчеркнула Самнидзе.



Глава оппозиционной фракции в Сакребуло пообещала, что продолжит изучать как идет оптимизация расходов в мэрии. Она отметила, что «чиновники публикуют только свою официальную зарплату без учета надбавок. В этом процессе нет прозрачности и мы стремимся донести до обществености эту проблему».



Кроме того, «Республиканцы» считают необходимым разработать новый законопроект для определения четких правил выплаты премий и надбавок к зарплатам государственным служащим.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

