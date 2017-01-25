Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Фракция «республиканцев» обнародовала доходы должностных лиц мэрии Тбилиси


25.01.2017   17:16
Мэрия Тбилиси проводит оптимизацию расходов за счет сокращения зарплат рядовых сотрудников в то время как должностные лица продолжают получать надбавки и выплаты. Об этом заявила председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе.

Фракция «Республиканцев» в Тбилисском сакребуло (горсовета) провела исследование и обнародовала доходы начальников двух служб столичной мэрии.

Оппозиция затребовала из муниципалитета данные не только по официальной зарплате чиновников, но и по надбавкам, которые обычно не публикуются.

Как оказалось, ежемесячное жалованье директора агентства мониторинга за животными мэрии Тбилиси составляет более 4 700 лари (около 1800 долларов), а его заместителя — 3 800 лари (около 1400 долларов).

Ежемесячная зарплата с надбавкой начальника агентства детских садов составляет 4 600 лари (около 1700 долларов), а доход его заместителя также больше 3 000 лари (более 1100 долларов).

По словам Самнидзе, доход начальника агентства детских садов в 10 раз превышает зарплату воспитателя в детских садах – педагоги получают только 400-500 лари.

«Мэрия прикрывается процессом псевдооптимизации и сокращает зарплаты и премии только рядовым сотрудникам, а не директорам и их заместителям», — подчеркнула Самнидзе.

Глава оппозиционной фракции в Сакребуло пообещала, что продолжит изучать как идет оптимизация расходов в мэрии. Она отметила, что «чиновники публикуют только свою официальную зарплату без учета надбавок. В этом процессе нет прозрачности и мы стремимся донести до обществености эту проблему».

Кроме того, «Республиканцы» считают необходимым разработать новый законопроект для определения четких правил выплаты премий и надбавок к зарплатам государственным служащим.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НБГ увеличил ставку рефинансирования до 6,75%
Грузия в Индексе восприятия коррупции «Международной прозрачности» за 2016 г.
Ларизация кредитов - неправильные расчеты или обман?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Часть беженцев может лишиться денежной помощи
Грузины оказались наиболее дисциплинированными плательщиками за электроэнергию в Абхазии
Вредные иллюзии и односторонние уступки сепаратистам
Награда нашла «героя»
В Совете Европы и ОБСЕ обсудили положение в оккупированной Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили еще раз отметил стратегические отношения между Грузией и США
Президент Грузии наложил вето на законодательные поправки в связи с судом
Саркисян: Мы сейчас не обсуждаем антироссийскую или антиевропейскую ориентацию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна