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У нас есть ответы абсолютно на все вопросы по делу Церцвадзе - глава МВД Грузии
25.01.2017 17:43
По заявлению министра ВД Грузии Георгия Мгебришвили, министерство внутренних дел Грузии и главная прокуратура делают все, чтобы права Георгия Церцвадзе были защищены.
«Я очень сожалею, что, исходя из сенсетивности темы, и ее сложности, я не могу публично делать дополнительные комментарии. Я не могу сообщить вам ничего, кроме того, что уже распространило министерство ВД. Хочу сказать одно, – МВД и главная прокуратура делают все, чтобы были защищены права этого человека. У нас есть ответы абсолютно на все вопросы, но эта тема не может обсуждаться публично», - сказал журналистам Мгебришвили.
Глава МВД не ответил на вопрос, почему Церцвадзе пропустили на границе.
«В таком формате вы не сможете получить от меня конкретный ответ, поскольку, исходя из сенсетивности темы, и ее сложности, я не могу делать комментарий публично», - добавил министр ВД.
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