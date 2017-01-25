Главный прокурор уже два дня находится на постоянном контакте с украинским коллегой - премьер

25.01.2017 17:50 По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили, два дня как главный прокурор Ираклий Шотадзе находится на постоянном контакте с украинским коллегой в связи с делом Церцвадзе.



Премьер надеется, что Георгия Церцвадзе не передадут России.



"Что касается дела Церцвадзе, были сделаны очень четкие заявления о том, что Грузия не передает своих граждан другой стране. Тем более стране, у которой на нашей территории размещены военные базы. Здесь вопросов не должно быть. Уже два дня как главный прокурор Ираклий Шотадзе поддерживает постоянный контакт с генеральным прокурором Украины, и очень надеемся, что этот вопрос будет решен так, что Церцвадзе не выдадут России"- заявил Георгий Квирикашвили.



К информации, на основании требования России несколько дней назад бывшего сотрудника департамента специальных операций МВД, вице-полковника Георгия Церцвадзе задержали в Украине. Российская сторона обвиняет его в преднамеренном убийстве и попытке убийства, происшедшего в 2003 году.



По заявлению руководителя "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили, на данном этапе подготавливается официальный документ, который будет переслан прокурору Украины, и которым подтверждается, что Церцвадзе действительно воевал на стороне Украины в войне в Украине. По заявлению Мамулашвили, Гию Церцвадзе освободят из заключения в четверг после суда.















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