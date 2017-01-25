«Европейская Грузия» хочет стать членом ЕНП со статусом наблюдателя

25.01.2017 17:55 Бывшие члены Национального движения, которые покинули эту оппозиционную партию и сейчас в качестве своей новой политической платформы используют партию «Европейская грузия», обратились к крупнейшей группе в Европарламенте – Европейской народной партии (ЕНП) с просьбой принятия в качестве члена со статусом наблюдателя.



«Сегодня я встретился с Давидом Бакрадзе, Гигой Бокерия, Гиги Угулава и Гиги Церетели, они представили свой новый политический проект «Европейская Грузия», - пишет на своей странице в Facebook президент ЕНП Джозеф Дол 23 января, после встречи с бывшими лидерами Национального движения в Брюсселе.



«Формальные процедуры по приему нашей новой партии в ряды ЕНП (со статусом наблюдателя) уже начаты и мы надеемся, что с соблюдением всех процедур, как можно скорее сможет быть полноценно представлены в ЕНП», - заявил Гиги Угулава.



Говоря об этом вопросе, лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе заявил, что «очень много» членов ЕНП поддерживают новую политическую партию. «Для нас имеет огромное значение, чтобы наша политическая сила продолжила сотрудничество с Европейской народной партией, чтобы мы были членом этой семьи», - заявил Бакрадзе.



В случае принятия Европейская Грузия будет вторым членом ЕНП из Грузии со статусом наблюдателя; Национальное движение получило этот статус в сентябре 2008 года.



Джозеф Дол также отметил, что «рад» принять в гости бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, который был освобожден из заключения в начале года. «Сожалею в связи с другими политзаключенными, которые находятся в заключении в Грузии и призываю премьер-министра Георгия Квирикашвили, незамедлительно освободить их», - заявил он.



Администрация Квирикашвили ответила на комментарий Джозефа Дола заявлением 24 января, в котором отметила, что правительство Грузии «не может вмешиваться в процесс освобождения от наказания лиц, которые были привлечены к ответственности судом за такие преступления только лишь в связи с их политической принадлежностью и не может служить укоренению синдрома безнаказанности, что также недопустимо в демократическом обществе».



«Это не является ценностями западного, демократического и правового государства. Верность правительства Грузии к этим ценностям не сможет изменить ни одно политически мотивированное заявление», - говорится в заявлении.



Вопрос освобождения Угулава из заключения затронули также и на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В своем вступительном слова 23 января президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который был избран на этот пост на второй срок, приветствовал освобождение Угулава.



«Сразу после избрания на пост президента я решил сконцентрироваться конкретно на этом вопросе... Эти инициативы, в выдвижении которых я не был в одиночестве, принесли результат. В России и Грузии, госпожа Савченко и господин Угулава были освобождены, а в Азербайджане освободили большое количество гражданских активистов и журналистов, и я приветствовал этот факт», - заявил Аграмунт.



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