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Йозвяк: Европарламент поставит на голосование предоставление безвиза Грузии 13-16 февраля
25.01.2017 19:56
Европейский парламент поставит на голосование ввод безвизового режима для граждан Грузии 13-16 февраля - пишет в социальной сети Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.
По его информации, перевод текста т.н. механизма сдерживания запланирован в начале февраля.
"Перевод текста т.н. механизма приостановления запланирован в начале февраля. Исходя из этого, 13-16 февраля Европарламент должен провести голосование в связи с соответствующим вопросом. Это означает, что граждане Грузии получат либерализацию виз предположительно в марте"- пишет корреспондент "Радио Свободы".
Напоминаем, по имеющейся на данный момент информации, Европарламент собирался вынести на голосование режим безвизового сообщения с Евросоюзом для граждан Грузии 2 февраля.
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