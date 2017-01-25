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Йозвяк: Европарламент поставит на голосование предоставление безвиза Грузии 13-16 февраля


25.01.2017   19:56
Европейский парламент поставит на голосование ввод безвизового режима для граждан Грузии 13-16 февраля - пишет в социальной сети Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

По его информации, перевод текста т.н. механизма сдерживания запланирован в начале февраля.

"Перевод текста т.н. механизма приостановления запланирован в начале февраля. Исходя из этого, 13-16 февраля Европарламент должен провести голосование в связи с соответствующим вопросом. Это означает, что граждане Грузии получат либерализацию виз предположительно в марте"- пишет корреспондент "Радио Свободы".

Напоминаем, по имеющейся на данный момент информации, Европарламент собирался вынести на голосование режим безвизового сообщения с Евросоюзом для граждан Грузии 2 февраля.







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