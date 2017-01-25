Народный защитник Грузии обвинил в клевете министра юстиции

25.01.2017 20:02 Народный защитник Грузии назвал клеветой заявление министра юстиции Теи Цулукиани, обвинившей омбудсмена в том, что он работал против списка кандидатур грузинских судей в Европейском суде.



Народный защитник требует от министра юстиции Теи Цулукиани, принести ему извинение в случае отсутствия доказательства. Об этом Уча Нануашвили заявил журналистам.



"Должен прямо сказать, что это клевета, оценка министра юстиции непонятная. Тея Цулукиани должна представить документ, подтверждающий ее заявление, в противном случае ей придется извиниться. У народного защитника есть очень активная коммуникация с разными органами Совета Европы, где мы говорили об изъянах этого списка"- заявил Нануашвили.



Комитет по отбору судей Совета Европы 24 января должен был утвердить одного из трех кандидатов, избранных год назад, но ни одна из кандидатур не получила необходимых голосов.



Судьями в Страсбургский суд по правам человека из Грузии были представлены Георгий Бадашвили, Ева Гоциридзе, и Александр Барамидзе. Их в результате собеседования избрала грузинская правительственная комиссия, созданная под руководством министра юстиции.



Грузинская власть составит новый список кандидатов в судьи в течение года.

















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