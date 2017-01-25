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Президент направил в парламент замечания по законопроекту об общих судах
25.01.2017 20:49
Администрация президента направила мотивированные замечания главы государства по ветированному им законопроекту "Об общих судах".
По информации администрации президента Грузии, глава государства наложил вето на пакет законодательных изменений в связи с реформированием судебной системы, который был им получен 10 января и направил в законодательный орган с мотивированными замечаниями сегодня.
Президент считает, что с учетом его мотивированных замечаний Грузия получит более высококачественное законодательство и более высококачественный суд.
Георгий Маргвелашвили наложил вето на пакет законодательных изменений, касающихся судебной реформы во вторник. Как отметил президент, некоторые нормы, указанные в законопроекте, противоречат принципам независимых судов и судей.
"Исходя из значимости этого пакета и судебной реформы в целом, я решил воспользоваться конституционным правом и предлагаю парламенту мотивированные замечания, наиболее важные и которых касаются правила выбора председателей суда и в дальнейшем отменят испытательный срок", — заявил Маргвелашвили.
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