Бокучава: Цулукиани должна уйти с занимаемой должности

25.01.2017 21:02 Министр юстиции Теа Цулукиани должна подать в отставку с занимаемой должности, считает член "Национального движения" Тинатин Бокучава, комментируя отказ Страсбургского суда в назначений судьями представленных грузинской стороной кандидатов.



Бокучава заявляет, что Цулукиани должна уйти в отставку с должности, поскольку она лично проводила процесс, за которым последовал отказ со стороны Страсбургского суда.



"Разумеется, это ответственность лично Теи Цулукиани, и, на мой взгляд, она вообще должна уйти с занимаемой должности, поскольку она лично провела тот процесс, который вызвал отказ всем трем кандидатам со стороны Страсбургского суда. Мы с самого начала говорили, что процесс является непрозрачным"- заявила Тина Бокучава.



24 января в Совете Европы состоялось заседание комитета по отбору судей Страсбурга, все три кандидатуры судей, представленных грузинской стороной, провалились. Совет Европы вернул назад список кандидатов, следовательно, для отбора судей в Грузии придется провести новый конкурс.





















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