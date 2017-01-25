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Бокучава: Цулукиани должна уйти с занимаемой должности


25.01.2017   21:02
Министр юстиции Теа Цулукиани должна подать в отставку с занимаемой должности, считает член "Национального движения" Тинатин Бокучава, комментируя отказ Страсбургского суда в назначений судьями представленных грузинской стороной кандидатов.

Бокучава заявляет, что Цулукиани должна уйти в отставку с должности, поскольку она лично проводила процесс, за которым последовал отказ со стороны Страсбургского суда.

"Разумеется, это ответственность лично Теи Цулукиани, и, на мой взгляд, она вообще должна уйти с занимаемой должности, поскольку она лично провела тот процесс, который вызвал отказ всем трем кандидатам со стороны Страсбургского суда. Мы с самого начала говорили, что процесс является непрозрачным"- заявила Тина Бокучава.

24 января в Совете Европы состоялось заседание комитета по отбору судей Страсбурга, все три кандидатуры судей, представленных грузинской стороной, провалились. Совет Европы вернул назад список кандидатов, следовательно, для отбора судей в Грузии придется провести новый конкурс.









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