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МИД Грузии имел информацию о задержании Церцвадзе еще 16 января
25.01.2017 21:05
Сегодня министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе подтвердил, что 16 января они получили из Украины информацию в связи с задержанием бывшего грузинского военнослужащего Гии Церцвадзе.
"Мы действительно получили заявление 16 января. В тот же день мы информировали наше посольство, а также консульство в Украине. 16 января мы обратились с нотой в Министерство иностранных дел Украины. После того посольство и наш консул ежедневно находятся на связи с соответствующими органами и службами Украины. В том числе с адвокатом Церцвадзе. Мы предложили помощь всякого рода, какую можем оказать нашим гражданам"- заявил Михаил Джанелидзе.
По его же словам, Министерство иностранных дел так же, как и все правительство, делает все только с одной целью - чтобы защитить права своих граждан.
Украинские правоохранители 15 января 2017 года задержали Гию Церцвадзе, которому суд определил предварительное заключение сроком на 40 дней. Россия обвиняет его в совершении преступления в 2003 году.
Завтра состоится процесс в апелляционном суде по делу Церцвадзе.
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