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Таргамадзе премьеру: перестаньте изображать оскорбленную невинность


25.01.2017   21:54
Оппозиционный политик Гиви Таргамадзе прокомментировал сегодняшнее заявление премьер-министра, в котором Георгий Квирикашвили обвинил оппонентов в нанесении ущерба безопасности страны.

«Георгий Квирикашвили является главой того правительства, которое после первого же дня прихода во власть осуществила атаку на государственную безопасность. Они разрушили показательную во всем постсоветском пространстве систему безопасности, параллельно сажая в тюрьму тех, кто эту систему построил», — сказал Таргамадзе в интервью телекомпании «Рустави-2».

Таргамадзе напомнил о том, что до сих пор никто не задержан и не наказан за взрыв его автомобиля, который произошел 4 октября 2016 года в центре Тбилиси.

«Я хорошо помню, что говорил премьер-министр после того, как взорвали мой автомобиль — он грозился, что этих людей не защитит ни гражданство другой страны, ни парламентский иммунитет. Где же все это, господин премьер? Вы же не депутат, вы руководитель исполнительной власти. Ваше слово должно иметь цену. А цена ему – ноль. Куда подевались ваши оперативные материалы из следствия? Так и со всеми вашими заявлениями», — сказал Таргамадзе.

«Хочу обратиться к премьер-министру: не изображайте из себя нетронутый снег и чистую утреннюю росу. Вы запятнали себя с тех пор, как вас на эту должность назначил олигарх. Вы говорите, что мы стараемся изменить повестку дня. Ваша повестка дня – это преданность в первую очередь олигарху, а затем – оккупанту. И да, знайте, что мы изменим эту повестку дня», — подчеркнул Таргамадзе.

"Новости-Грузия"





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