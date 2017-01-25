Депутат парламента Грузии извинился перед супругой Гии Церцвадзе

25.01.2017 21:55 Депутат парламента Грузии Закария Куцнашвили извинился перед супругой вице-полковника Гии Церцвадзе за свой комментарий по поводу его задержания в Киеве.



Татьяна Месхи сегодня вылетела из Тбилиси в Киев, где 26 января состоится слушание в Апелляционном суде по вопросу выдачи грузинского спецназовца России.

Накануне Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что Церцвадзе не будет выдан Москве и освобожден из-под стражи после предъявления суду документальных свидетельств об участии в Антитеррористической операции на востоке Украины.



Татьяна Месхи сказала в интервью «Рустави-2», что надеется на украинский суд и на то, что Гию Церцвадзе освободят завтра в зале суда.



Супруга Церцвадзе также сообщила, что депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Закария Куцнашвили позвонил ей и извинился за свои заявления, сделанные в эфире «Рустави-2» после задержания грузинского спецназовца.

«Сегодня он мне наконец-то позвонил. Как-то нашел мой телефонный номер. Мы поговорили, он передо мной извинился. Мы поговорили обо всем, что случилось, что это было недоразумение. Посмотрим, что теперь будет. Господин Закария сам мне позвонил. Сказал, что он не называл Гию убийцей» — сказала Татьяна Месхи.



Комментарий Куцнашвили, который стал одним из первых представителей правящей партии, отозвавшихся на задержание Церцвадзе, вызвал скандал и шквал общественной критики.

Отмечая тот факт, что Церцвадзе был задержан по Красному циркуляру Интерпола, Куцнашвили заявил, что Грузия должна сотрудничать с Россией в борьбе с криминалом и «участие в боях в Абхазии и за Украину не может быть ни для кого индульгенцией».



«Несмотря на то обстоятельство, что между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, я думаю, что к людям, подозреваемым в преступлениях такого рода, правосудие должно быть очень строгим», — сказал Куцнашвили 23 января в интервью телекомпании «Рустави-2».



На уточнение журналиста, что Гия Церцвадзе – это грузинский военный, который сражался в Абхазии, Куцнашвили ответил:



«Я не знаю, в чем обвиняют Церцвадзе. Участие в боевых действиях в Абхазии или в Украине не должно быть индульгенцией. Это не должно стать причиной, по которой можно уклонитьсяот ответственности».



Куцнашвили вспомнил об убийстве мирного жителя Зугдиди Гиги Отхозория, которое произошло в мае 2016 года. Отхозория был в упор расстрелян абхазским пограничником на КПП в зоне конфликта при попытке переправить продукты в Гальский район Абхазии. Это убийство, заснятое камерами внешнего наблюдения, потрясло грузинскую общественность.



«Убийца Отхозория тоже сражался в Абхазии по мнению абхазов. И по этому признаку нам теперь не должны выдавать убийцу Отхозория?», — сказал Куцнашвили.



На вопрос журналиста, как Грузии следует сотрудничать по этим вопросам со страной-оккупантом, Куцнашвили сказал: «Я думаю, что в части, которая касается убийц, мы должны сотрудничать».



48-летний Вице-полковник МВД Грузии в отставке, участник боевых действий в Абхазии 1993 года, грузино-российской войны 2008 года и Антитеррористической операции на востоке Украины Гия Церцвадзе был задержан 15 января в Киевском аэропорту по запросу Интерпола.



Как оказалось, запрос в Интерпол был оформлен Россией 23 декабря 2016 года. При этом Церцвадзе обвиняется в совершении убийства в 2003 году в городе Сочи. Суд Киева отправил его в заключение на 40 дней для рассмотрения вопроса выдачи России.



Адвокат и родные Церцвадзе заявили, что дело сфабриковано, так как Церцвадзе Россию не посещал после 90-х годов, а итогом его выдачи Москве станут пытки или физическое уничтожение военнослужащего, боровшегося с российской агрессией в Грузии и Украине.



Также соратники и адвокат Цецвадзе указывают на то, что пограничная служба Грузии скорее всего, нарушила закон, когда не задержала Церцвадзе во время вылета из Тбилиси после проверки данных Интерпола. Кроме того, никто из официальных структур не предупредил вице-полковника о том, что он разыскивается Россией.



Киевский адвокат Цервадзе Ксения Проконова сообщила, что во время проверки данных о том, что грузинский спецназовец служил в АТО, защита столкнулась с проблемой, так как Церцвадзе служил в составе батальона специального назначения Службы Безопасности Украины.



«Эта информация — государственная тайна. В связи с этим, возможно, и прокуратуре, и суду будет легче достать эту информацию», — сказала Проконова в интервью «Громадське Радіо». Адвокат также не исключила, что Церцвадзе может получить в Украине статус беженца.



Накануне в Тбилиси, Кутаиси и Батуми прошли акции в поддержку Гии Церцвадзе. Активисты призвали Украину не передавать грузинского офицера России.





"Новости-Грузия"











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