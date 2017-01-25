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Грузия в Резолюции ПАСЕ о свободе СМИ


25.01.2017   22:02
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой 24 января резолюции призывает Грузию к независимости и многообразию государственных и независимых СМИ.

Резолюция под названием «Нападения на журналистов и свободы СМИ в Европе», которая опирается на докладе руководителя Миссии Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, была принята 110 голосами против 15. Резолюцию поддержали как оппозиционные депутаты, так и представители правящей партии из грузинской делегации.

Резолюция «приветствует» законодательство Грузии, которое «обеспечивает рамки для свободы и стабильности СМИ», однако «призывает все ответственные ведомства продолжить усиление независимости и многообразия государственных и частных СМИ».

Ассамблея повторила опасения, высказанные в аналогичной резолюции в 2015 году, и заявила, что выражает сожаление «в связи осуществленными в прошлом и текущими изменениями с точки зрения владельцев СМИ в Грузии, что влияет на плюрализм и многообразие СМИ в Грузии».

«Усилия, направленные на смену владельцев самого популярного проевропейского телевидения, вызвали обеспокоенность среди многих международных собеседников и в гражданском обществе», - говорится в заявлении, имея в виду спор вокруг прав на владение телекомпанией «Рустави-2».

Депутаты Грузинской мечты настаивали на том, чтобы этот пункт был изъят из тексте резолюции с тем аргументом, что «Рустави-2» сохранила редакционную независимость и ее менеджмент остается прежним, но предложение провалилось 98 голосами против 24.

««Рустави-2» сохраняет критическую позицию в отношении к власти и постоянно прогрессирует. Доли телекомпании «Маэстро» не приобрел новый владелец; В связи с владением компанией в суде какие-либо правовые разбирательства не начинались», - говорится в пояснительной записке к резолюции.

Резолюция также «с глубокой обеспокоенностью отмечает», что свобода СМИ «не существует на территориях других государств членов, которые контролируются де-факто сепаратистскими режимами, в частности, в Нагорном Карабахе Азербайджана, Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии Грузии и Приднестровье Молдовы».

Civil Georgia





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