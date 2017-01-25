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Луценко: В Украине есть все основания не передавать России Гию Церцвадзе


25.01.2017   23:18
В Украине есть все основания не передавать России грузина Гию Церцвадзе, который принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил. По информации «Украинской правды», об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Он рассказал, что у 24 января «лично переговорил с Грузинским корпусом в составе Вооруженных сил Украины, с генпрокурором Грузии Ираклием Шотадзе и представителем грузинской оппозиции Гиви Таргамадзе».

«Их обращение, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Церцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовал обороне Украины и Грузии от российской агрессии», - написал Луценко.






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