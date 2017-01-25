Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Йоханнес Хан: Надеюсь, мы скоро увидим отмену визового режима для Грузии


25.01.2017   23:26
Находящаяся в Страсбурге парламентская делегация Грузии, возглавляемая первым заместителем председателя парламента Тамар Чугошвили, принимает участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщили в парламенте Грузии, к ПАСЕ обратился еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства. Йоханнес Хан так же ответил на вопросы членов ассамблеи.

Председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Софио Кацарава задала еврокомиссару вопрос о еще большем росте перспективы интеграции Грузии в Евросоюз на основании проведения демократических реформ.

«Надеюсь, мы скоро увидим отмену визового режима для Грузии, так как граждане Грузии этого заслуживают. Они горят желанием успешного завершения этого процесса. В декабре 2015 года были выполнены все обязательные для процесса условия. Так что, скорая либерализация визового режима для страны и ее граждан в масштабе Европы станет признанием европейских устремлений. Начнется осуществление соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Сегодня в Европе отмечается рост экспорта целого ряда грузинской продукции. Мы уже видим первые результаты. Думаю, всем станет видно, что грузины еще больше сблизятся с Евросоюзом», - заявил еврокомиссар.

Председатель комитета по внешним отношениям оценила визит в Страсбург. «У нас состоялись важные встречи с представителями высокого уровня, которые однозначно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. На встрече мы говорили об успешном и конструктивном сотрудничестве между Парламентской ассамблеей Совета Европы и Грузией», - сообщила Софио Кацарава.
В состав парламентской делегации наряду с Тамар Чугошвили входят также Софио Кацарава, Дмитрий Цкитишвили, Нино Гогуадзе, Ирина Пруидзе, Звиад Квачантирадзе, Эка Беселия, Георгий Канделаки и Гела Микадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НБГ увеличил ставку рефинансирования до 6,75%
Грузия в Индексе восприятия коррупции «Международной прозрачности» за 2016 г.
Ларизация кредитов - неправильные расчеты или обман?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители села Набакеви протестовали против закрытия одного из переходов через Ингури
Часть беженцев может лишиться денежной помощи
Грузины оказались наиболее дисциплинированными плательщиками за электроэнергию в Абхазии
Вредные иллюзии и односторонние уступки сепаратистам
Награда нашла «героя»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили еще раз отметил стратегические отношения между Грузией и США
Президент Грузии наложил вето на законодательные поправки в связи с судом
Саркисян: Мы сейчас не обсуждаем антироссийскую или антиевропейскую ориентацию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна