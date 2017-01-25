Йоханнес Хан: Надеюсь, мы скоро увидим отмену визового режима для Грузии

25.01.2017 23:26 Находящаяся в Страсбурге парламентская делегация Грузии, возглавляемая первым заместителем председателя парламента Тамар Чугошвили, принимает участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).



Как сообщили в парламенте Грузии, к ПАСЕ обратился еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства. Йоханнес Хан так же ответил на вопросы членов ассамблеи.



Председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Софио Кацарава задала еврокомиссару вопрос о еще большем росте перспективы интеграции Грузии в Евросоюз на основании проведения демократических реформ.



«Надеюсь, мы скоро увидим отмену визового режима для Грузии, так как граждане Грузии этого заслуживают. Они горят желанием успешного завершения этого процесса. В декабре 2015 года были выполнены все обязательные для процесса условия. Так что, скорая либерализация визового режима для страны и ее граждан в масштабе Европы станет признанием европейских устремлений. Начнется осуществление соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Сегодня в Европе отмечается рост экспорта целого ряда грузинской продукции. Мы уже видим первые результаты. Думаю, всем станет видно, что грузины еще больше сблизятся с Евросоюзом», - заявил еврокомиссар.



Председатель комитета по внешним отношениям оценила визит в Страсбург. «У нас состоялись важные встречи с представителями высокого уровня, которые однозначно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. На встрече мы говорили об успешном и конструктивном сотрудничестве между Парламентской ассамблеей Совета Европы и Грузией», - сообщила Софио Кацарава.

В состав парламентской делегации наряду с Тамар Чугошвили входят также Софио Кацарава, Дмитрий Цкитишвили, Нино Гогуадзе, Ирина Пруидзе, Звиад Квачантирадзе, Эка Беселия, Георгий Канделаки и Гела Микадзе.















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