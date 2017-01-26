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Генсек Совета Европы посетит Грузию в ближайшие дни


26.01.2017   10:39
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд посетит Грузию в ближайшие дни. Об этом сообщила вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.

Грузинская парламентская делегация во главе с Чугошвили находится в Страсбурге, где принимает участие в работе зимней сессии ПАСЕ. В рамках визита члены проводят встречи на высшем уровне.

«Через несколько дней генеральный секретарь Совета Европы приезжает в Тбилиси и у него будет возможность ознакомиться с текущими в стране процессами», — сказала Чугошвили после встречи с Ягландом.

«Мы говорили о вопросах территориальной целостности и оккупации и о значении поддержки Совета Европы. Совет Европы в форме разных резолюций и отчетов делает довольно важные и актуальные акценты и для нас принципиально, чтобы это продолжилась и в будущем», — сообщила Чугошвили.

Представители грузинской делегации также предоставили информацию генсеку ПАСЕ о ходе конституционной реформы и о важности участия Совета Европы в этих процессах.

«Уверена, что парламент Грузии, вместе с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, а также с другими структурами СЕ сможет осуществить важные реформы», — подчеркнула она.
Грузинская делегация отправилась в Страсбург 23 января. Визит продлится до 27 января.

На прошлой неделе в Тбилиси побывал глава Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио. Вместе с с президентом, председателем парламента, представителями оппозиции и НПО были обсуждены предстоящие поправки в конституцию Грузии.






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