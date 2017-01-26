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Хиллари Клинтон может стать ведущей на телевидении


26.01.2017   10:44
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассматривает идею стать ведущей телевизионной передачи, посвященной актуальным проблемам современности, и даже планирует приглашать к себе в студию мировых лидеров и мыслителей. Об этом сообщил ведущий колонки в журнале Townhall Эд Кляйн.

"Она очень серьезно говорит об идее собственного телевизионного шоу. В качестве ведущей она будет обсуждать ежедневные темы с прогрессивной точки зрения, приглашать интересных гостей, будет брать интервью у мировых лидеров и прогрессивно мыслящих людей", - приводит Клейн слова своего собеседника в окружении Клинтон.

Как ранее сообщало агентство, по результатам президентских выборов 8 ноября 2016 года в США победу одержал Дональд Трамп. В то же время, кандидат от демократов Хиллари Клинтон, по официальным подсчетам, получила почти 3 млн голосов больше своего соперника.







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