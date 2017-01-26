Ежегодное выступление президента в парламенте может состояться в марте

26.01.2017 11:17 С ежегодным докладом президента Грузии Георгия Маргвелашвили парламент может выслушать в марте.



По неофициальной информации, по этому вопросу уже состоялись рабочие консультации с администрацией президента и, предположительно, Маргвелашвили в парламенте выслушают не в феврале, а в марте.



Согласно регламенту парламента, как правило, ежегодный доклад президента по важнейшим для страны вопросам парламент выслушивает в первый день весенней сессии. Весенняя сессия открывается заседанием бюро в первый вторник февраля - 7 февраля, а 8 февраля пройдет первое пленарное заседание весенней сессии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

