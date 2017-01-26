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Началась новая информационная кампания с целью лучшего информирования населения об Евросоюзе и НАТО
26.01.2017 11:32
Началась новая информационная кампания с целью лучшего информирования населения о Евросоюзе и НАТО. Проект осуществляется в рамках соглашения об Ассоциации, и преследует целью донести до граждан страны информацию о пользе, которую повлечет европейская интеграция.
На презентации проекта присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители дипломатического корпуса.
"Тогда, когда все больше возрастает антизападная пропаганда, наш народ должен получить максимально исчерпывающую информацию о мероприятиях, проведенных с точки зрения евроинтеграции. Наши граждане должны быть максимально информированными о политических и экономических отношениях Евросоюза и Грузии"- заявил Георгий Квирикашвили.
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