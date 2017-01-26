Началась новая информационная кампания с целью лучшего информирования населения об Евросоюзе и НАТО

26.01.2017 11:32 Началась новая информационная кампания с целью лучшего информирования населения о Евросоюзе и НАТО. Проект осуществляется в рамках соглашения об Ассоциации, и преследует целью донести до граждан страны информацию о пользе, которую повлечет европейская интеграция.



На презентации проекта присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители дипломатического корпуса.



"Тогда, когда все больше возрастает антизападная пропаганда, наш народ должен получить максимально исчерпывающую информацию о мероприятиях, проведенных с точки зрения евроинтеграции. Наши граждане должны быть максимально информированными о политических и экономических отношениях Евросоюза и Грузии"- заявил Георгий Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

