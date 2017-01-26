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Оппозиция советует властям Грузии изменить политику с Россией
26.01.2017 11:52
Георгий Квирикашвили прокомментировал задержание Гии Церцвадзе в Украине на третий день после того, как дело было озвучено. Премьер-министр обвинил оппонентов в использовании дела в политических целях, наряду с оппозицией критика досталась и части медиа-средств и неправительственных организаций.
Премьер утверждает, что официальный Тбилиси активно работает над делом Церцвадзе, и надеется, что украинская сторона не передаст вице-полковника стране-оккупанту. По его же заявлению, главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе уже два дня интенсивно сотрудничает с прокуратурой Украины.
Министр внутренних дел тоже прокомментировал задержание Церцвадзе. Георгий Мгебришвили не конкретизировал, какие шаги предприняли прокуратура и министерство с тем, чтобы Гию Церцвадзе не выдали России.
Сегодня Георгий Квирикашвили опроверг обвинения оппозиции по данному вопросу, и вспомнил детали периода правления прежней власти.
В ответ фракция "Европейская Грузия" напомнила Георгию Квирикашвили об освобождении из тюрьмы обвиняемых в шпионаже, и фактах задержания членов спецназа в период правления "Грузинской мечты", и обвинила Министерство внутренних дел в бездействии.
В "Национальном движении" позицию премьер-министра связывают с т.н. политикой потепления с Россией. В партии советуют власти, вместо критики позаботится о военнослужащих и гражданах.
Сегодня в прямом эфире телекомпании "Рустави 2" депутат от парламентского большинства Ираклий Сесиашвили обвинил СМИ в создании ажиотажа вокруг дела Церцвадзе.
Тем временем в связи с делом Церцвадзе парламентское меньшинство приглашает в законодательный орган руководителей трех ведомств. "Европейская Грузия" два дня назад потребовала, чтобы в парламент пришли министры внутренних дел, юстиции, и иностранных дел Грузии.
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