Власть назначила персональную охрану лидеру отколовшейся от ЕНД политической группы

26.01.2017 13:05 Распоряжением премьер-министра члену парламента Грузии, бывшему спикеру Давиду Бакрадзе назначили персональную охрану.



По информации "Информационного центра Кахети", безопасность Давида Бакрадзе до 1 декабря 2017 года будет охранять специальная служба государственной охраны.



Распоряжение премьер-министра Грузии датировано 30 декабря 2016 года.



По официальной информации, основанием для назначения персональной охраны члену парламента стали «имеющиеся данные, согласно которым его жизни и здоровью угрожает опасность».



По действующему в Грузии закону, среди лиц, кому можно назначить персональную охрану, есть и председатель парламента, но по истечению срока полномочия, или ухода с должности решение о назначении персональной охраны принимает правительство, и издает распоряжение только в особых случаях, когда существуют данные, что лицу, или жизни членов семьи лица угрожает опасность.

















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