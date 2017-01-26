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Саакашвили анонсировал акцию протеста в защиту Георгия Церцвадзе
26.01.2017 13:18
Завтра, 26 января, в 11.30 под зданием апелляционного суда города Киева по адресу ул. Соломенская 2А пройдёт акция в поддержку Георгия Церцвадзе, участника грузинско- и украинско-российской войны. Об этом сообщает экс-президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили в социальной сети Фейсбук.
По словам политика, Церцвадзе задержан по сфабрикованному российским ФСБ делу и его хотят экстрадировать в Россию.
«26 января в 11.30 апелляционный суд города Киева рассмотрит дело Георгия Церцвадзе, участника грузино- и украино-российской войны, задержанного по сфабрикованному российским ФСБ делу и которого хотят экстрадировать в Россию.
РУХ НОВЫХ СИЛ считает делом чести поддерживать и защищать воинов АТО, которые рискуют своей жизнью ради мира в наших домах. Выдать россиянам Георгия Церцвадзе значит предать всех воинов АТО.
Присоединяйтесь к акции протеста, не отдадим России патриотов Украины, не дадим преступной власти обесчестить имя Украины!», отмечает Саакашвили.
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