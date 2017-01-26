Народный защитник не должен избираться лишь по воле парламентского большинства - конституционалист

26.01.2017 14:19 Избрание народного защитника должно происходить так, чтобы это не зависело только от решения и воли парламентского большинства, - заявил сегодня журналистам специалист конституционного права, член Государственной конституционной комиссии Вахушти Менабде, который обращается к комиссии с соответствующим предложением.



«В предложенном нами проекте есть версия, которая предполагает избрание народного защитника так, чтобы была гарантирована как поддержка большинства, так и меньшинства. Голосование должно быть проведено отдельно в большинстве и меньшинстве и кандидат на должность омбудсмена должен заручиться поддержкой обоих. Возможны и другие варианты», - пояснил Вахушти Менабде.



При этом, по его же предложению, народный защитник должен избираться лишь на один срок. Как отмечает Менабде, избрание на два срока создает угрозу того, что народный защитник в ходе своей деятельности будет лояльным к тем, от кого зависит его избрание.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

