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Президент Мексики осуждает решение Трампа построить стену на границе государств
26.01.2017 14:31
Власти Мексики осудили решение президента США Дональда Трампа приступить к строительству стены вдоль границы двух государств.
Ряд мексиканских политиков призвали подать на Соединённые Штаты в суд.
Президент страны Энрике Пенья Ньето вновь подчеркнул, что не намерен платить за возведение заграждений — как на этом настаивает Трамп.
«Я сожалению о принятом в США решении продолжить строительство стены и осуждаю его. В течение многих лет она разделяет нас, вместо того, чтобы объединять. Мексика не верит в стены и, как я неоднократно говорил, Мексика не будет платить ни за какие стены», - заявил Ньето.
Глава государства выразил особое сожаление, что решение Дональд Трамп принял в тот момент, когда в Вашингтоне находится делегация правительства Мексики, которая ведёт переговоры по вопросам торговли, безопасности и миграции.
На 31 января запланирован визит в Вашингтон самого Энрике Пенья Ньеты — и пока неизвестно, состоится ли поездка.
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