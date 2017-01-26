АМЮГ: Министерство энергетики нарушило закон

26.01.2017 14:43 Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) обвиняет министерство энергетики Грузии в нарушении законодательства. Дело касается соглашения с "Газпромом".



"Как известно, 18 января 2017 года Ассоциация молодых юристов Грузии официально обратилась в Министерство энергетики, и затребовала выдать следующую информацию:



- Копию договора (соглашения), оформленного с "Газпромом" за транзит российского газа в Армению через Грузию, срок действия которого истек 31 декабря 2016 года;



- Копию всех официальных документов, отражающих переговоры, которые проводились с "Газпромом" с целью оформления нового договора за транзит российского газа в Армению через Грузию с 1 января 2017 года;



- Копию договора, достигнутого с "Газпромом" об оформлении нового договора в связи с транзитом российского газа в Армению через Грузию с 1 января 2017 года;



В заявлении АМЮГ также было сказано, что в случае, если какая-либо из затребованных информаций является секретной, передать АМЮГ копии всех официальных документов, подтверждающих причину секретности затребованной информации.



В ответ на заявление АМЮГ 25 января 2017 года была представлена корреспонденция за #08/289 Министерства энергетики Грузии, согласно которой министерство заявило следующее:



"Затребованная информация и документация не хранится в министерстве, следовательно, министерство лишено возможности удовлетворить ваше требование".



С учетом того, что Министерство энергетики Грузии активно было включено в переговорах с компанией "Газпром", и сам министр сообщил обществу о достигнутом соглашении, непонятно на чем основан ответ, представленный министерством в письменном виде.



Действие министерства делает еще более неясным реальное основание для секретности соглашения, достигнутого с "Газпромом". Это усиливает подозрение, что министерство старается не выдавать информацию, которую оно обязано выдать согласно законодательству.



Кроме вышеизложенного важно, что корреспонденцией, представленной 25 января 2017 года, министерствоьнарушило несколько требований законодательства Грузии. В частности:



- Согласно Общему административному кодексу Грузии: если решение вопроса, затребованного заявлением, относится к полномочию другого административного органа, административный орган обязан не позднее чем через 5 дней переслать заявление, и прилагающие к нему документы полномочному административному органу. Однако Министерство энергетики не выполнило данное обязательство;



-Кроме того, что согласно законодательству министерство должно было переслать заявление полномочному административному органу, Министерство энергетики также было обязано наряду с пересылкой заявления полномочному органу, письменно сообщить об этом АМЮГ. Министерство не выполнило и это обязательство.



-В то же время, если не удавалось установить полномочный административный орган в связи с вопросом, отмеченным в заявлении, министерство было обязано вернуть заявление АМЮГ с соответствующим обоснованием.



Ассоциация молодых юристов Грузии призывает Министерство энергетики, сегодня же обеспечить пересылку заявления в соответствующий административный орган, и передать письменное обоснование в связи с этим АМЮГ"- говорится в заявлении.

















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