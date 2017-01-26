Бурджанадзе потребовала рассмотреть внеблоковый статус Грузии

26.01.2017 16:10 Партия «Демократическое движение» бывшего спикера Грузии Нино Бурджанадзе обратилась к членам конституционной комиссии с требованием на законодательном уровне зафиксировать внеблоковый статус страны, Об этом сообщил член оппозиционной партии Дмитрий Лорткипанидзе.



По его словам, Грузия не должна становиться участником какого-либо военного блока. «Это абсолютно исключает то, что Грузия должна стать членом НАТО или какого-либо военного союза», - заявил Лорткипанидзе, добавив, однако, что у страны остается суверенное право в целях собственной безопасности сотрудничать с каким-либо государством.



В свою очередь, Бурджанадзе заявила, что внеблоковый статус Грузии станет гарантом нормализации отношений между Москвой и Тбилиси, передает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

