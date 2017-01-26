Грузия упростила отменила визовый режим для граждан Иордании

26.01.2017 18:03 Иордания стала 95-й страной, граждане которой смогут ездить без виз в Грузию, говорится в постановлении грузинского правительства.



Согласно тексту документа «О внесении изменений в Перечень тех стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без виз», граждане Иордании смогут свободно въезжать в Грузию и находится на ее территории в течение одного года.



Иордания — государство на Ближнем Востоке. Численность населения, согласно данным 2013 года, составляет около 6,5 миллионов человек. Приоритетной областью экономики страны является туризм.



Дипломатические отношения Грузии и Иордании были установлены 6 апреля 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и спорта.



В настоящее время, для посещения Иордании граждане Грузии могут получить одноразовую визу на границе. Стоимость разрешения на въезд составляет 60 долларов.















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