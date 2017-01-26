Глава МИД Латвии поддержал отмену виз для Украины и Грузии в этом году

26.01.2017 18:42 Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на внешнеполитических дебатах в Сейме поддержал отмену виз для Украины и Грузии "в этом году". Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии, передает Укринформ.



"В этом году необходимо, наконец, ввести отмену краткосрочных виз для въезда граждан Грузии и Украины в Шенгенскую зону", - сказал Ринкевичс.



Он также напомнил, что Латвия "твердо выступает за территориальную целостность стран Восточного партнерства и право самим выбирать свою судьбу".



Напомним, вчера Порошенко обсудил с новоизбранным Президентом Европарламента перспективы внедрения безвиза.















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