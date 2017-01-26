Послы Кыргызстана и Грузии в Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

26.01.2017 18:46 Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусови посол Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе 25 января обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.



Как сообщает пресс-служба посольства в Турции, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние кыргызско-грузинских отношений, а также меры по их активизации в политической, торгово-экономической, культурной-гуманитарной и иных сферах.



Стороны подчеркнули успешные итоги визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Грузию 12-13 октября 2016 года и проведенных переговоров с президентом Грузии Г.Маргвелашвили, в результате которых подписан ряд двусторонних договоров.



При этом стороны обменялись мнениями и информацией о текущей ситуацией в стране, двусторонних отношениях Кыргызстана и Грузии с Турцией, а также о кыргызских и грузинских диаспорах и деятельности их ассоциаций в Турции.















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