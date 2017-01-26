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Главпрокуратура Грузии обещает сделать все, чтобы помешать выдаче Церцвадзе в Россию


26.01.2017   18:58
На сегодняшнем судебном процессе не рассматривался по существу вопрос об оставлении под стражей или освобождении Гии Церцвадзе и, соответственно, это будет обсуждено Киевским апелляционным судом на следующем судебном процессе, - заявил глава департамента правовой информации Главной прокуратуры Грузии Ираклий Чилингарашвили.

По его словам, Главная прокуратура Грузии осуществляет постоянную коммуникацию с представителями Генеральной прокуратурой Украины в связи с вопросом задержания Гии Церцвадзе.

«...Рассмотрение вопроса отложено до 3 февраля. Следует отметить, что на проведенном сегодня процессе не рассматривался по существу вопрос об оставлении под стражей или освобождении Гии Церцвадзе и, соответственно, это будет обсуждено Киевским апелляционным судом на следующем судебном процессе», - заявил Чилингарашвили.

По его же словам, Главная прокуратура Грузии опять-таки в постоянном режиме будет осуществлять коммуникацию с украинскими коллегами и сделает все для того, чтобы гражданин Грузии не был экстрадирован в то государство, где существует реальный риск нарушения его прав.






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